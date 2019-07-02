В Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в КамАЗ. Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Утром 2 июля на Северном подъезде к Нижнему Тагилу в районе дома № 132 по улице Краснознамённой произошло ДТП с участием КамАЗа и ВАЗ-2110. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Нижнего Тагила, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества легковушке. В результате аварии пострадал 41-летний водитель ВАЗа и его 45-летняя спутница. Оба пострадавших были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.