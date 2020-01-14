В Нижнем Тагиле ВАЗ на пешеходном переходе сбил пенсионерку

Сегодня, 14 января, возле дома № 110 по улице Чайковского ВАЗ-2106 при повороте направо на пешеходном переходе сбил 62-летнюю женщину. ДТП произошло около 11:30. В результате аварии пенсионерка получила ушиб правого бедра и была госпитализирована в ЦГБ № 1. Установлено, что 61-летний водитель отечественной легковушки был трезв.

«Водитель автомашины имеет стаж вождения с 1976 года. Данный гражданин ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Со слов водителя автомобиля, женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход из-за стоящего автомобиля, в связи с чем водитель не успел избежать наезда», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции.