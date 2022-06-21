В Нижнем Тагиле вандалы сломали 12 надгробий на Висимском кладбище 

В Нижнем Тагиле на кладбище «Висимское» на Голом Камне вандалы сломали надгробия и испортили могилы. Жительница микрорайона расказала паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» о том, что пришла навестить покойных родственников и увидела разрушенные захоронения.

«Картина была просто ужасающая — всюду повалены и разбиты памятники. Может быть, кто-то узнает могилы своих родственников. И очень хотелось бы надеяться, что этим заинтересуются компетентные органы, которые установят вандалов и сурово их накажут, чтобы впредь такое неповадно было делать», — говорит тагильчанка.

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что заявления уже написали несколько потерпевших. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 сломанных надгробий. В отделе полиции № 16 проводится проверка, устанавливаются подозреваемые и причастные к совершённому деянию.

Также в полиции рекомендуют тагильчанам, у которых есть захоронения родных на этом кладбище, проверить их состояние. В случае обнаружения повреждений надгробий необходимо обратиться с заявлением в органы внутренних дел.