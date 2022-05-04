В Нижнем Тагиле вандалы испортили патриотический арт на Космонавтов 

В Нижнем Тагиле неизвестные испортили граффити с изображением бабушки с красным флагом, нанеся поверх него чёрную букву Z. Новый арт-объект на Космонавтов, 10, напомним, создали тагильские художники Александр Иванов и Андрей Барахвостов. Они рассказали АН «Между строк» о том, что рисунок оперативно восстановили.

Александр Иванов признался, что ожидал подобной реакции на его работу, поэтому попросил своих учеников распечатать около 15 наклеек-изображений с лицом бабушки на случай очередных попыток вандализма. Также художники добавили на изображение георигевскую ленту.



Фото: Ольга Коробицына / паблик «Типичный тагильчанин»



«В полицию не обращались. Подонки есть везде. Это нравственное заболевание, которое я лечить не собираюсь. Молодёжь, кто работает со мной, наклеила на граффити фото с бабушкой. Сейчас происходит стычка интересов, а потому такая реакция предсказуема. Но это низко, ведь куда лучше, если бы эти ребята общались на равных и создали баттл какого-либо изображения, а не портили наше. Таким жестом ничего нового они не создали», — поделился мнением с журналистом АН «Между Строк» художник Александр Иванов.



Напомним, арт-объект был создан на прошлой неделе по заказу управляющей компании «Строительные технологии». На рисунок у художников ушло около 15 килограммов акриловой краски и два дня работы.