В Нижнем Тагиле в январе поймали в два раза больше бездомных собак, чем год назад

В Нижнем Тагиле в январе отловщики поймали в два раза больше бездомных собак, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в эфире телеканала «Тагил-ТВ» рассказал начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев. Благотворительный фонд «Добрые руки», который занимается отловом собак, в январе 2022 года поймал 140 особей, в январе 2023-го — 271.

«В прошлом году на отлов и прочие процедуры было выделено около 8 млн рублей, такая сумма выделяется и в этом году. В августе 2022 года мы израсходовали всю сумму, поэтому было принято решение выделить средства из резервного фонда в размере 600 тысяч рублей. Контракт на первое полугодие выполняет та же компания. В этом году также есть основания думать, что деньги закончатся раньше времени. Этот вопрос мы отрабатываем с департаментом ветеринарии и рассчитываем получить дополнительные средства на отлов животных на второе полугодие», — заявил Андрей Лебедев.

По его словам, у подрядчика возникают трудности при отлове агрессивных собак, так как они не реагируют на приманки. Также он отметил, что работу отловщиков затрудняют граждане, которые подкармливают бездомных животных и самовольно ставят будки для их содержания.

Напомним, согласно действующему законодательству, все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены в естественную среду обитания. Ранее администрация города распорядилась ограничить список мест, куда животных можно возвращать после отлова. Под ограничения попали парки, участки у многоквартирных домов, детские игровые и спортивные площадки, кладбища, мемориальные зоны, медицинские учреждения и другие городские пространства.

В 2023 году контракт на отлов безнадзорных животных вновь достался БФ «Добрые руки». Подрядчик вакцинирует, маркирует и стерилизует животных, при необходимости больных особей лечат. Начальная стоимость услуги, куда входят все перечисленные действия, а также возврат собак в прежнее место обитания, составляет 4090 рублей.

Заявку на отлов бездомных животных можно направлять в ЕДДС города по телефону 25-78-83, службу управления городским хозяйством — 41-91-31, администрацию района, в отдел по работе с обращениями граждан администрации города. Оформить заявку также можно на официальном сайте города.