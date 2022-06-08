В Нижнем Тагиле в выходные стартует всероссийская еженедельная акция для бегунов 

11 июня, в субботу, в Нижнем Тагиле пройдёт официальное открытие всероссийского проекта «5 вёрст» (6+). Теперь у всех тагильчан появится возможность каждую субботу проходить или пробегать 5 км в кругу единомышленников. Проект предлагает не только поддерживать здоровый образ жизни, но и отслеживать свои результаты: каждый раз время прохождения дистанции фиксируют волонтёры.

В Нижнем Тагиле акция будет проходить в парке имени Бондина. Проект реализуют более чем в 60 парках по всей России. Возраст и уровень физической подготовки, говорят организаторы, не важны. Принять участие можно, зарегистрировавшись на сайте. В субботу в парк нужно взять с собой полученный на сайте QR-код, по которому можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта.

В мероприятиях проекта «5 вёрст» могут участвовать все: любители бега и скандинавской ходьбы, спортсмены, школьники, пенсионеры и люди с ОВЗ.

«Ранее проект был международным и назывался Parkrun, теперь он носит название “5 вёрст”, но суть его от этого не меняется, он создаётся бегунами для бегунов. Наша небольшая команда волонтёров в Нижнем Тагиле пока состоит из 10 человек, поэтому мы призываем участвовать не только бегунов, но и других волонтёров — без нас забег состояться не может. Мероприятия мы проводили всю весну, но сейчас пройдёт официальное открытие, и мы надеемся, что нас станет больше», — рассказал один из организаторов забега Михаил Сидоров.

Участники стартуют в 9:00, но организаторы советуют прийти пораньше, чтобы размяться. Собираются бегуны рядом с колесом обозрения. Если погода не будет дождливой, то забеги будут проходить каждую субботу.