В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до 26 градусов и вернутся дожди

В выходные в Нижнем Тагиле, по прогнозам синоптиков, потеплеет до плюс 26 градусов, но снова пойдут дожди. 26 градусов ожидают жителей города днём в субботу, 17 августа. Уже на следующий день, 18 августа, дневная температура опустится до 20–18 градусов выше нуля, ночная — до 14 градусов. В воскресенье синоптики обещают тагильчанам небольшие дожди, северо-западный и восточный ветер.

В отдельных городах Свердловской области в выходные пройдут грозы с дождями и ветром с порывами до 8–9 м/с. Температура воздуха днём, по данным Уральского гидрометцентра, будет подниматься до 26–28 градусов выше нуля, ночью — опускаться до 13–10 градусов.