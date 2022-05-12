В Нижнем Тагиле в выходные перекроют мост на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле перекроют проезжую часть по мосту на улице Циолковского на участке от улицы Октябрьской Революции до Индустриальной. Дорога будет перекрыта одну ночь: с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая для проведения работ по переустройству сетей электроснабжения. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

В этот промежуток времени ООО «Уралстроймонтаж» установит дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Работы согласованы с ГИБДД.

Напомним, путепровод на улице Циолковского был закрыт 12 мая 2021 года и по планам губернатора должен был открыться в сентябре, однако многочисленные задержки в строительстве и переносы сроков привели к тому, что работы пришлось перенести. Движение по мосту было открыто 31 декабря. Новой даты открытия моста озвучено не было.