В Нижнем Тагиле в выходные будет холодно и дождливо

В эти выходные в Нижнем Тагиле, по прогнозам синоптиков, будет холодно и дождливо. В субботу, 18 мая, столбики термометров поднимутся днём максимум до 9 градусов выше нуля, в воскресенье, 19 мая, — лишь до 5–7 градусов тепла. Ночью возможны заморозки. Все выходные будет идти небольшой дождь. Такая же погода ожидает тагильчан и в начале следующей рабочей недели.

В отдельных городах Свердловской области 18 и 19 мая прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом, а также ночные заморозки до 5 градусов ниже нуля. Ветер ожидается северо-западный, с порывами до 15 м/с.