В Нижнем Тагиле в узле теплотрассы нашли труп мужчины

В Нижнем Тагиле 21 ноября при проверке узла теплотрассы у дома № 20 на улице Юности работники обнаружили тело мужчины, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». Чтобы извлечь труп из теплотрассы, потребовалась помощь спасателей.

«К нам обратились сотрудники полиции для того, чтобы мы извлекли труп неопознанного мужчины. Мы выехали на место, надели специальные защитные костюмы, спустились и с помощью трипода достали тело», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

СК по Дзержинскому району проводит процессуальную проверку. Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь СК по Свердловской области Александр Шульга, на сегодняшний день личность мужчины не установлена. Подробности инцидента выясняются, точная причина смерти будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.