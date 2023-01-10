В Нижнем Тагиле в связи с объединением Фонда соцстрахования и ПФ РФ открыты новые офисы приёма граждан

В Нижнем Тагиле в связи с объединением Фонда социального страхования и Пенсионного фонда в Социальный фонд РФ открыты новые офисы для приёма граждан. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, с 1 января 2023 года приём жителей будет проходить в единых офисах клиентского обслуживания по двум адресам: на улице Красноармейской, 7а и на улице Окунева, 22.

Прежний офис на улице Выйской, 70 закрылся. Для уточнения информации можно позвонить специалистам контакт-центра по бесплатному номеру 8-800-600-03-89.