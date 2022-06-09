В Нижнем Тагиле в сквере музея искусств высадили саженец исторического дуба императора Петра I

Сегодня, 9 июня, в сквере Нижнетагильского музея изобразительных искусств торжественно высадили один из так называемых петровских дубов. Так к 350-летию Петра I Нижнетагильский музей изобразительных искусств присоединился к акции Государственного Русского музея «Дубрава императора Петра Великого».

Молодое растение сотрудники музея бережно привезли из Санкт-Петербурга. Посадили его замглавы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров и директор музея искусств Марина Агеева совместно с гостями музея.

Саженец был выращен из жёлудя исторического дуба, который посадил Пётр I, когда приехал осваивать Петербург. Акцию «Дубрава императора Петра Великого» Государственный Русский музей проводит с 2019 года. За несколько лет по всей России и в других странах высадили сотни деревьев, выращенных из желудей дуба в Летнем саду. Дуб в сквере Нижнетагильского музея искусств стал 301-м по счёту.

Дубки в возрасте от трёх лет вручают победителям творческих конкурсов, музеям, заповедникам, представителям администрации разных городов, учебным заведениям, а также участникам фестивалей и конкурсов.

Цель акции, говорят в музее, — продолжение культурных традиций, заложенных первым российским императором, сохранение исторического наследия в области ландшафта, а также привлечение внимания к проблемам развития исторических садов.

«Этот дуб-патриарх Летнего сада перенёс все природные и социальные катастрофы, которые обрушивались на город за более чем трёхвековое существование. Возраст дуба — более 360 лет, он был высажен в саду в октябре 1708 года уже взрослым деревом, тогда дубу было около 50 лет. Император очень любил дубы и старался посадить их в местах, которые были ему особенно дороги. Продолжая эту замечательную традицию, мы планируем приблизиться по количеству высаженных деревьев к цифре, близкой к его юбилею», — передал тагильчанам генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Теперь молодой дубок в сквере музея искусств появится на интерактивной карте и будет включён в общий реестр потомственных почётных саженцев.