В Нижнем Тагиле в школе № 58 произошёл пожар

Сегодня, 7 марта, ночью в 3:44 в школе № 58 на улице Пархоменко сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось, источник задымления находился в столовой на третьем этаже. Охранник школы, услышав сигнал тревоги, определил по приборно-контрольной панели, что датчик сработал в техническом помещении столовой. Поднявшись, он обнаружил сильное задымление, после чего эвакуировался, чтобы дождаться прибытия пожарных.

В связи с повышенным рангом пожара на место происшествия оперативно прибыли 20 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в течение 17 минут.

В результате пожара было повреждено холодильное оборудование и внутренняя отделка технического помещения на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания.