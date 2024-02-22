В Нижнем Тагиле в школе № 56 после конфликта пятиклассников прошли тренинги с психологом для родителей и школьников

В Нижнем Тагиле после резонансного инцидента в школе № 56, который произошёл 29 декабря 2023 года, когда двое учеников школы избили двоих одноклассников — мальчика и девочку, с учащимися начал заниматься психолог. Об этом рассказали специалисты управления образования на думской комиссии по социальной политике. Сейчас с детьми, у которых нашли проблемы, педагоги работают индивидуально. Штатные специалисты провели в учреждении несколько тренингов для взрослых, где обсудили, как разрешать конфликты, а также как правильно слушать ребёнка и говорить с ним.

На входе в школу № 56 появилась «Почта доверия», где в ящике школьники и взрослые могут оставить записку с вопросами, просьбами и пожеланиями. Ответ психолога будет появляться на стенде у расписания.

«В школах работают 137 педагогов, обученных медиативным технологиям. Все конфликты, возникающие в школах, рассматриваются на комиссиях, принимаются меры по устранению причин. Для обеспечения квалифицированной психолого-педагогической помощи в городе работает муниципальная служба психологии, которая оказывает сопровождение учащегося, имеющего проблемы в поведении, вступившего в конфликт с законом», — рассказала главный специалист по вопросам воспитательной работы управления образования Оксана Скутина.

В прошлом году служба помогла 1700 учащимся и 632 родителям. Как утверждают чиновники, показатели преступности среди несовершеннолетних улучшились, но отдельные вспышки насилия всё-таки случаются, пишет ИА «Все новости».

Около полутора часов психолог работала с родителями пятиклассников. Специалист объяснила, что на будущих подростков влияет всё их окружение, но чаще всего манеру поведения они копируют с родителей.

«На родительском собрании с психологом мы играли в ролевые игры. К доске вышло восемь человек, каждый из нас получил провокационную фразу и должен был представить себя подростком при её проговаривании. Сосед же искал способ, как на неё ответить, чтобы не было конфликта. После этого мы поделились своими чувствами. Оказалось, что достаточно сложно не ответить на провокацию агрессией», — поделилась с ИА «Все новости» одна из мам, побывавших на собрании.

Напомним, после конфликта глава города публично не высказывался о произошедшем, но на встрече со старшеклассниками общеобразовательных учреждений, отвечая на вопрос о критике в соцсетях, заявил, что из-за большого наплыва «украинских ботов» после инцидента в школе № 56 был вынужден закрыть комментарии в своих аккаунтах. Также мэр отметил, что драки в школах — это рядовое событие.