В Нижнем Тагиле в шестой раз пройдёт акция «Ночь кино»

28 августа в тагильском кинотеатре «Красногвардеец» пройдут показы всероссийской акции «Ночь кино» (6+). Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы, ставшие лидерами отечественного проката в начале 2021 года.

В этом году тагильчане увидят фэнтези «Конёк-Горбунок» (6+), приключенческий семейный фильм «Пальма» (6+) и фильм-катастрофу «Огонь» (6+). Все три фильма будут показаны друг за другом 28 августа. Первый сеанс назначен на 20:00.

Акция «Ночь кино» проводится по всей России уже в шестой раз. Её организуют Минкультуры и Фонд кино. В Нижнем Тагиле показы проходят в муниципальном кинотеатре «Красногвардеец». Всего же в Свердловской области в акции принимают участие больше ста площадок: дома и дворцы культуры, клубы, библиотеки и кинозалы.