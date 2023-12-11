В Нижнем Тагиле в середине недели ожидается потепление 

Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры сохранится в регионе до 12–13 декабря. В последующие дни температура воздуха начнёт понемногу повышаться, в середине месяца будет отставать от нормы всего на 3–5°C. Существенных осадков пока не ожидается, рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Нижнем Тагиле в понедельник, 11 декабря, днём столбики термометров покажут –28°C, ночью — до –35°C, будет ясно и без осадков. Во вторник, 12 декабря, дневная температура составит –23°C, ожидается малооблачная погода, ночью будет –33°C. В среду, 13 декабря, синоптики обещают также малооблачную погоду, тагильчан продолжит радовать солнце, температура воздуха днём –15°C, ночью до –25°C.

В четверг, 14 декабря, температура воздуха днём составит –16°C, ночью — до –20°C . Осадков в этот день не ожидается. В пятницу, 15 декабря, будет пасмурно, без осадков, днём –11°C, ночью –16°C. В субботу, 16 декабря, будет облачно, без осадков, температура воздуха днём –14°C, ночью до –18°C. В воскресенье, 17 декабря, будет пасмурно, пройдёт небольшой снег, столбики термометров покажут днём –16°C, ночью — до –21°C.