В Нижнем Тагиле в салоне автобуса умер мужчина

Накануне, 30 ноября, в Нижнем Тагиле в салоне общественного транспорта умер 83-летний мужчина. Как сообщил очевидец происшествия, труп обнаружили утром в 06:35 на конечной у ж/д вокзала.

«На вокзале автобус маршрута № 57 стоял пустой, но почему-то не подъезжал к собравшейся толпе. Пассажиры начали возмущаться и переживать, что опоздают на работу. Потом водитель вышел к толпе и объявил, что никуда не поедет, так как в салоне труп», — сообщила подписчица АН «Между строк».

В следственном отделе по Тагилстроевскому району подтвердили факт смерти и уточнили, что мужчине, ехавшему в автобусе, было 83 года.

«Пассажиры сошли на конечной станции, а он не вышел. Проводим проверку по этому поводу. По результатам будет принято процессуальное решение. С учётом возраста можно предположить, что причина смерти связана с остановкой сердца», — прокомментировал АН «Между строк» руководитель следственного отдела Пётр Понявин.