В Нижнем Тагиле в садовом домике заживо сгорел мужчина

В первом часу ночи 8 октября на телефоны оперативных служб поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 3 УВЗ. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят деревянный дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

«На веранде в ходе разборки конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Личность погибшего не установлена. Приехавшая к месту пожара хозяйка участка рассказала дознавателям МЧС, что садовый дом в середине сентября был обесточен и закрыт на зиму, с тех пор женщина в саду не была. Кем является погибший и что он делал в её садовом доме, владелица участка не знает», — пояснили АН «Между строк» в отделе дознания.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» уточнили, что сейчас устанавливается личность пострадавшего. Не исключено, что мужчина не имел постоянного места жительства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём погибшего. По факту пожара ведётся проверка.