Происшествия

В Нижнем Тагиле в результате пожаров пострадали два жилых дома

23.11.2022 12:38
В Нижнем Тагиле в результате пожаров пострадали два жилых дома

22 ноября в 05:42 произошёл пожар в одноэтажном четырёхквартирном доме на улице Сибирской. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. У одного из жильцов всю ночь работал обогреватель, и когда мужчина оставил его без присмотра, прибор загорелся. Пламя перекинулось на шторы, попытка самостоятельного тушения не увенчалась успехом. Мужчина покинул помещение и вызвал пожарных. В результате возгорания на площади 70 квадратных метров повреждены перегородки, чердачное перекрытие одной из квартир и кровля жилого дома. 

Через четыре часа, в 09:52, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение об очередном пожаре. Горел частный жилой дом на улице Бригадной. Во время возникновения пожара владелец находился внутри. Мужчина пояснил, что увидел пламя в районе потолка между комнатами и тут же выбежал на улицу. Пожарных вызвала соседка, которая заметила дым из-под крыши дома. В результате пожара повреждены стены, кровля, чердачное покрытие, домашнее имущество внутри дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. В тушении участвовали 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

По факту обоих возгораний дознавателями МЧС проводится проверка.

 

Фото: отдел надзорной деятельности МЧС
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