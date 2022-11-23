В Нижнем Тагиле в результате пожаров пострадали два жилых дома

22 ноября в 05:42 произошёл пожар в одноэтажном четырёхквартирном доме на улице Сибирской. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. У одного из жильцов всю ночь работал обогреватель, и когда мужчина оставил его без присмотра, прибор загорелся. Пламя перекинулось на шторы, попытка самостоятельного тушения не увенчалась успехом. Мужчина покинул помещение и вызвал пожарных. В результате возгорания на площади 70 квадратных метров повреждены перегородки, чердачное перекрытие одной из квартир и кровля жилого дома.

Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской Пожар на улице Сибирской

Через четыре часа, в 09:52, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение об очередном пожаре. Горел частный жилой дом на улице Бригадной. Во время возникновения пожара владелец находился внутри. Мужчина пояснил, что увидел пламя в районе потолка между комнатами и тут же выбежал на улицу. Пожарных вызвала соседка, которая заметила дым из-под крыши дома. В результате пожара повреждены стены, кровля, чердачное покрытие, домашнее имущество внутри дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. В тушении участвовали 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

По факту обоих возгораний дознавателями МЧС проводится проверка.