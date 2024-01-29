В Нижнем Тагиле в результате ночного пожара пострадали три автомобиля

В минувшую субботу, 27 января, в 03:57 в Нижнем Тагиле у дома № 70 на улице Горошникова произошёл пожар. В результате инцидента сгорел легковой автомобиль Volkswagen Golf, а от теплового воздействия пострадали две припаркованные рядом машины: Skoda Octavia и Mitsubishi Pajero Sport. Как сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО, у них повреждены фары, лакокрасочное покрытие бамперов и боковых зеркал.

В тушении пожара были задействованы 2 пожарных расчёта и 8 человек личного состава дежурных караулов. Локализовать огонь удалось за 2 минуты.

По факту пожара проводится проверка. Ущерб и причину устанавливают дознаватели.