В Нижнем Тагиле в результате двух пожаров сгорели бесхозный автомобиль и садовый дом

Вчера вечером на Гальянке неизвестные подожгли бесхозную «Газель Бизнес», которая уже четыре года стояла у частного дома. Огонь заметили в районе восьми часов вечера на улице Доменной. В момент возгорания хозяин автомобиля был на работе. Пожарных вызвали соседи. От огня пострадал только салон транспортного средства. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стал поджог.

Сообщение о пожаре в садовом товариществе № 3 ОАО «Уралхимпласт» (ст. Анатольская) поступило сегодня в пятом часу утра.

«На момент возникновения пожара в садовом доме находились пожилые супруги 1949 года рождения и их внучка. Вовремя проснувшись, они успели выбраться из горящего дома», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

В результате пожара на площади 140 кв. м сгорел садовый дом, надворные постройки и баня. По факту пожара МЧС проводит проверку. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.