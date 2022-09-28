В Нижнем Тагиле в результате ДТП с пассажирскими автобусами пострадали две пенсионерки

Вчера в 13:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП с двумя пассажирскими маршрутными автобусами. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили две пожилые тагильчанки, сообщили АН «Между строк» в ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, следуя по маршруту № 25, в районе дома № 52 на проспекте Мира при повороте направо в сторону улицы Новострой столкнулся с другим пассажирским автобусом, следовавшим по этому же маршруту.

По одной из версий, 38-летний водитель одного из автобусов, выходец из Средней Азии, хотел обогнать своего коллегу, но не рассчитал габариты машины. В итоге из-за резкого удара во время ДТП пострадала 84-летняя женщина, её доставили для оказания медицинской помощи в ГБ № 1. Второй потерпевшей оказалась 72-летняя тагильчанка, ей госпитализация не потребовалась, после осмотра врачи назначили амбулаторное лечение. Оба автобуса получили незначительные повреждения. По результатам тестирования в крови водителей автобусов следов алкоголя не обнаружено.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса, допустивший столкновение, 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту происшествия ГИБДД Нижнего Тагила проводит проверку.