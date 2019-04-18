В Нижнем Тагиле в результате ДТП пострадал подросток

Вечером 17 апреля на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Honda Pilot и LADA Largus. Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, 44-летний водитель Honda не рассчитал дистанцию и на регулируемом перекрёстке врезался в отечественную легковушку. В результате столкновения сидевший на заднем сиденье LADA 13-летний школьник получил повреждение шейного и поясничного отдела позвоночника и был доставлен в ЦГБ № 1. Медосвидетельствование показало, что водитель иномарки был трезв.