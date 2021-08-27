В Нижнем Тагиле в результате ДТП на улице Перова пострадало два человека

Накануне, 26 августа, около 19:00 в Нижнем Тагиле у дома № 80 на улице Перова произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 34-летний водитель ВАЗ-2114, следуя по улице Перова в сторону улицы Ульяновской, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое ДТП с Nissan Almera.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки госпитализирован в городскую больницу с тупой травмой живота и закрытым переломом левого предплечья. 21-летняя женщина — водитель Nissan с ушибом коленного сустава отпущена домой.

По информации ГИБДД, предварительная причина ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям.

Если вы стали очевидцем произошедшего, обладаете какой-либо информацией по факту происшествия, сообщите по телефонам ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»: 8 (3435) 97-65-79 или 8 (3435) 97-65-86.