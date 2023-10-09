В Нижнем Тагиле в результате ДТП на Северном подъезде к городу пострадал ребёнок

В Нижнем Тагиле на 5 км Северного подъезда к городу водитель Daewoo Nexia столкнулся с автомобилем Renault Latitude, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Инцидент произошёл 6 октября около 11:25. В результате ДТП пострадали три человека, один из них — ребёнок.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении со стороны улицы Краснознамённой в сторону автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением 37 летнего мужчины, который совершал манёвр левого поворота.

После ДТП двум пассажирам автомобиля Renault Latitude — 15-летнему подростку и 64-летней женщине — на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась. Пассажирку Daewoo Nexia — 77 летнюю женщину — госпитализировали. Все пассажиры перевозились с использованием ремней безопасности.

52-летний водитель Daewoo Nexia имеет стаж управления транспортным средством 27 лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Несовершеннолетний пассажир — 15-летний юноша — перевозился без нарушений, с использованием ремня безопасности. За рулём автомобиля находился отец ребёнка.

Оба водителя в момент аварии были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.