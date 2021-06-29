В Нижнем Тагиле в разгар третьей волны коронавируса открылась православная ярмарка

Накануне, 28 июня, в Нижнем Тагиле открылась VI православная выставка-ярмарка. В этом году на неё собрались представители более 40 православных храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви региона. В экспозициях можно увидеть не только предметы православного быта, церковную утварь, экологически чистые продукты, но и различную православную литературу.

Как сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии, в этом году из-за коронавирусных ограничений не все желающие смогли попасть в Нижний Тагил.

По словам организаторов, они стараются, чтобы все продавцы находились в масках, но из-за аномальной жары не всегда удаётся соблюдать все правила неукоснительно.

«У нас на территории ярмарки висят таблички-аншлаги о необходимости соблюдать социальную дистанцию, о необходимости носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Но вы же понимаете, что старшему поколению даже дышать в масках трудно. Мы ходим, контролируем, но за всеми не уследишь. Но люди относятся к таким мерам с пониманием. Принципиально никто не отказывается. У некоторых есть справки о вакцинации, кто-то с антителами», — говорят организаторы.

Православная выставка-ярмарка продлится до 4 июня.