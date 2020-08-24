В Нижнем Тагиле в пожаре пострадала женщина

В ночь на 24 августа поступило сообщение о пожаре на девятом этаже в доме № 46 на улице Пихтовой. По лестничным маршам было эвакуировано трое взрослых и два ребёнка. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В ходе тушения пожарные обнаружили и спасли хозяйку квартиры. Женщина получила отравление продуктами горения и ожоги ног II степени. Пострадавшая госпитализирована, сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

Как отмечают в МЧС, женщина много курила. При осмотре квартиры в разных местах жилого помещения обнаружены спички и пепельницы с окурками. Установлено, что очаг возгорания находился в районе кровати пострадавшей.