В Нижнем Тагиле в пожаре погибла 75-летняя женщина. Она жгла свечи из-за отключённого электричества

Вчера, 28 января, в 18:44 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 23 на улице Алтайской. На место происшествия были направлены 3 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава дежурных караулов.

В процессе тушения пожара была найдена погибшая 75-летняя пенсионерка.

По предварительной версии, пожар возник из-за использования женщиной свечей для освещения, так как электричество в квартире отсутствовало. Кроме того, соседи отметили, что квартира была сильно захламлена.

Сотрудники МЧС рассматривают различные версии причин возгорания, но наиболее вероятной называют неосторожное обращение с огнём.

ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа напоминает, что нужно быть осторожными при использовании источников открытого огня, а в случае возникновения пожара незамедлительно обращаться в пожарную службу по телефону «101» или «112».