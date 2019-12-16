В Нижнем Тагиле в пожаре погиб пенсионер, дом которого сгорел два года назад

В ночь на 16 декабря в частной бане на улице Декабристов произошёл пожар, в котором погиб 63-летний мужчина. По информации отдела надзорной деятельности, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативных служб около трёх часов ночи. На площади 16 квадратных метров огнём повреждены перекрытия, стены и имущество внутри строения. В тушении пожара были задействованы 2 единицы спецтехники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:03.

«По имеющимся сведениям, погибший проживал в бане, так как дом сгорел два года назад. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении самого погибшего», — уточнили в МЧС.