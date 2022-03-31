В Нижнем Тагиле в пожаре погиб 51-летний мужчина

Днём 30 марта на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в доме № 9 на улице Парковой в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, спасателей вызвали жители дома, которые увидели, что из окон третьего этажа идёт дым. К приезду пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила около 7 кв. метров.

«Сотрудники МЧС, вскрыв дверь в жилое помещение, обнаружили в коридоре на полу мужчину 1970 года рождения, проживавшего в квартире, передали его медикам. Однако реанимационные действия результата не дали, бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего мужчины. От непотушенной сигареты загорелись постельные принадлежности. Хозяин отнёс горящие вещи в ванну, чтобы там потушить водой, но сам выбраться из задымлённого помещения уже не смог. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.