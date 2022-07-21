В Нижнем Тагиле в пожаре на Пархоменко заживо сгорел инвалид

Накануне, 20 июля, в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме на Пархоменко, 158 в пожаре погиб 42-летний мужчина с инвалидностью. По данным отдела надзорной деятельности МЧС, погибший имел пристрастие к алкоголю и курению, проживал со своей матерью.

Трагедия случилась вечером, когда мать погибшего пошла гулять с собакой. Вернувшись к дому, она увидела, что из окна её квартиры на 3-м этаже идёт дым.

«Обращение о пожаре поступило в 22:41. В 22:54 в ходе тушения пожара был обнаружен пострадавший без признаков жизни, сын хозяйки квартиры. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении погибшего», — рассказали АН «Между строк» в МЧС.

Сотрудники МЧС напоминают: чтобы избежать пожара в жилье, необходимо соблюдать меры безопасности — не курить, лёжа в постели или на диване, не ходить с зажжённой сигаретой по комнатам и другим помещениям, оборудовать место для курения и тушить сигарету в пепельницу, приобрести домашний огнетушитель. Также не стоит бросать окурки и спички в мусоропровод, так как задымление на путях эвакуации значительно снижает шансы на спасение при пожаре.