В Нижнем Тагиле в потолке кабинета отдела полиции №20 нашли наркотики

В Нижнем Тагиле служба собственной безопасности обнаружила наркотики в потолке одного из кабинетов отдела полиции № 20 на ГГМ. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Анонимное сообщение о тайнике поступило в службу безопасности около недели назад. После проверки в указанном кабинете под потолочной плиткой были найдены наркотические вещества.

«Место мог указать только тот, кто сам туда положил. Случайно невозможно найти. У полицейских, занимавших кабинет, был конфликт с руководством — их вынуждали уволиться, а они не хотели», — сообщает собеседник E1.ru.

Сейчас проходит проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Находку отправили на проверку следов ДТК.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались. В региональном СУ СКР и ГУ МВД данный факт пока не подтвердили, но и не опровергли.