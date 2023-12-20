В Нижнем Тагиле в подъезде пятиэтажки на улице Грибоедова произошёл пожар 

В Нижнем Тагиле 19 декабря произошёл пожар в пятиэтажке на улице Грибоедова, 7. Сообщение о возгорании поступило в 17:38. Горело окно на лестничной клетке в подъезде на четвёртом этаже.

На место ЧП выезжали два пожарных отделения, восемь человек личного состава и три единицы техники. В МЧС отмечают, что существовала угроза жизни людей, но благодаря быстрой работе спасателей удалось избежать необратимых последствий.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.