В Нижнем Тагиле в питьевой воде в школах на Вагонке обнаружены патогены

В редакцию АН «Между строк» обратился родитель, обеспокоенный ситуацией в одной из школ на Вагонке, где изъяли партию питьевой воды. В Роспотребнадзоре АН «Между строк» сообщили, что в районе были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), связанные с употреблением воды. Подобные инфекции часто сопровождаются такими симптомами , как тошнота, рвота, диарея и повышение температуры.

«Проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого была отобрана вода, используемая в качестве питьевой. По результатам анализа в воде были обнаружены патогенные микроорганизмы», — рассказали в ведомстве.

Однако ни точное количество случаев ОКИ, ни конкретные школы, где были обнаружены некачественные образцы воды, в ведомстве не назвали. Также в Роспотребнадзоре не уточнили, какого именно бренда вода была изъята.

«Все лабораторные исследования показывают хорошие анализы. Всё соответствует нормативным показателям, отклонений нет. Мы со своей стороны отправили все документы в “Ниагару” и в Роспотребнадзор Нижнего Тагила», — рассказал АН «Между строк» директор ООО «Касаргинский источник» Денис Батурин.

Получить оперативный комментарий от руководства компании «Ниагара» в Нижнем Тагиле не удалось.