В Нижнем Тагиле в первый день голосования явка составила 22,63%

По итогам первого дня голосования по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области явка в Нижнем Тагиле составила 22,63%. Нарушений на избирательных участках выявлено не было, сообщила АН «Между строк» председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

«На участках всё хорошо, всё спокойно. Никаких нарушений нет, мы завершили день спокойно», — сообщила Брызгалова.

В Свердловской области явка на выборы по итогам первого дня голосования составила 20,04%. Такие данные озвучили в областном избиркоме. Серьёзных нарушений в первый день голосования на Среднем Урале также не зафиксировано. В Центре общественного наблюдения заявили, что подтвердились три из 54 сообщений из СМИ и соцсетей о скоплениях людей на избирательных участках. Все они нашли объяснение, не являющееся нарушением, пишет Znak.com.

По данным Центризбиркома РФ, явка по стране по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 16,85%. В эту цифру не вошли избиратели, отдавшие свой голос с помощью электронного голосования. Оно, напомним, доступно жителям семи регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.