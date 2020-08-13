В Нижнем Тагиле в парке советской скульптуры прозвучат легендарные песни Виктора Цоя

В эту субботу, 15 августа, в 13:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает тагильчан на концерт, посвящённый 30-летней годовщине со дня гибели легендарного музыканта Виктора Цоя. Событие пройдёт при любой погоде в парке скульптуры советского периода рядом с музеем.

Зрители услышат читки отрывков из мемуаров друзей, коллег и родственников музыканта, посмотрят выступления со знаменитого концерта группы «Кино» в «Олимпийском». Кроме того, любой желающий сможет исполнить свою любимую песню и поделиться личными воспоминаниями, которые связаны с творчеством Виктора Цоя.

«В эту памятную дату для всех поклонников творчества группы "Кино" мы вспомним песни, ставшие легендой для многих подростков 1990-х», — отмечают в музее.

Концерт начнётся 15 августа в 13:00 и, по словам организаторов, состоится при любой погоде. Музейные сотрудники просят заранее сообщить о посещении по телефону 25-26-47 или в группе музея искусств. Количество посетителей ограничено.