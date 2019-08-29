Общество

В Нижнем Тагиле в память о жертвах теракта в Беслане прозвучит колокольный перезвон

29.08.2019 14:46
В Нижнем Тагиле в память о жертвах теракта в Беслане прозвучит колокольный перезвон

3 сентября храмы Нижнего Тагила устроят колокольный перезвон в память о жертвах терактов.  Именно в этот день в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятная дата в нашей стране была введена в 2005 году. Она посвящена страшному теракту, произошедшему в образовательной школе Беслана с 1 по 3 сентября 2004 года, в результате которого погибли более 300 человек, большинство из них -  дети.

Как сообщает на сайте Нижнетагильской епархии, 3 сентября, в 13:05 в храмах Нижнетагильской епархии прозвучит колокольный звон. Именно в это время 15 лет назад произошёл первый взрыв в захваченной террористами школе.

Фото: Нижнетагильская епархия
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