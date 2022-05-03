В Нижнем Тагиле в одном из гаражей обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя и табака

В Нижнем Тагиле в одном из гаражей обнаружили крупную партию контрафактной алкогольной и табачной продукции. Почти 9 тысяч пачек сигарет, более тысячи литров нелегального алкоголя и около тысячи литров немаркированной спиртосодержащей продукции были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Поступила оперативная информация о том, что некий гражданин в гаражных боксах и в строящемся здании хранит с целью сбыта, а также и перевозит на автомобиле немаркированные табачные изделия и алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными марками», — рассказали в Общественном совете при МУ МВД «Нижнетагильское».

Как уточняется в паблике во «ВКонтакте» Общественного совета, сбывать поддельный алкоголь планировалось в ещё не открывшейся лофт-сауне на улице Аганичева. По данному факту организована доследственная проверка.