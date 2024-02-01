В Нижнем Тагиле в обновлённом Пионерском сквере на Вагонке вандалы испортили фонтан (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле на Вагонке в обновлённом Пионерском сквере вандалы сломали и вырвали световые конструкции фонтана. Инцидент произошёл 29 января в 00:55.

«Очередной случай вандализма. В Пионерском сквере на Вагонке неизвестные сломали и вырвали световые конструкции на фонтане», — написал мэр города Владислав Пинаев в соцсетях.

По его словам, происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб оценили, а информацию о происшествии направили в полицию.

«Этот сквер был полностью реконструирован в 2019 году. Из заброшенного в 90-е места превратился в комфортную территорию, воссоздали фонтан, который не работал много лет. Зачем ломать и крушить то, что сделано для всех. Будем искать и привлекать к ответственности», — отметил Владислав Пинаев.