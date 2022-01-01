В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь в пожаре на Вагонке погиб 71-летний мужчина

В ночь на 1 января в жилом доме на улице Энтузиастов произошёл пожар. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, на площади 5 кв. метров горели домашние вещи, в результате пожара погиб 71-летний владелец квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего.

Внутрь жилища спасатели смогли попасть по автолестнице. Они обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни в коридоре. Известно, что он проживал один и много курил. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Проживавшие по соседству с мужчиной 10 человек эвакуировались до приезда пожарных.

«По данным пожарных дознавателей, очаг пожара находился в комнате, в районе кресла. Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой, а обнаружив пожар, направился к выходу. Скорее всего, в результате отравления продуктами горения потерял сознание и не смог добраться до двери, ведущей наружу», — сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Этой же ночью около 5:00 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме № 113 на улице Калинина. В квартире на площади 10 кв. метров горели домашние вещи. В результате пожара получил ожоги и отравление мужчина, предположительно владелец квартиры, его личность устанавливается. Пострадавшего госпитализировали в токсикоцентр. Эвакуировано по лестничным маршам до прибытия пожарных три человека.



ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО / пожар на улице Калинина



Известно, что мужчина проживал в квартире один. В ночь пожара соседка с нижнего этажа проснулась от грохота на верхнем этаже. Вскоре в её дверь позвонили соседи и сказали, что в одной из квартир пожар и нужно эвакуироваться. Женщина пошла одеваться и увидела на своём балконе соседа с 9-го этажа.

«По предварительным данным, пострадавший пытался тушить возгорание самостоятельно, но не справился. Какое-то время он пытался укрыться от пожара на балконе, но задымление и температура нарастали. Мужчина принял решение спасаться самостоятельно: он повис на руках на ограждении балкона, разбил ногами остекление балкона этажом ниже и спрыгнул туда», — рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрооборудования.

Также 1 января произошёл пожар в посёлке Уралец на улице Клубной в двухквартирном жилом доме. Площадь пожара — 27 кв. метров. В одной из квартир повреждены стены, перекрытие и кровля. Владелец жилья устанавливается. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.