В Нижнем Тагиле в новогодние праздники охранять порядок помимо полицейских будут казаки и дружинники

В Нижнем Тагиле для обеспечения безопасности и общественного порядка в период новогодних праздников помимо полицейских будут привлечены работники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружины. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

На Театральной площади ежедневно будут дежурить сотрудники ППС и инспекторы ГИБДД. В общей сложности для обеспечения правопорядка на улицах города задействуют более 500 полицейских. На месте наиболее массовых мероприятий полицейские будут использовать металлодетекторы.

При возникновении нестандартных ситуаций граждане могут обратиться за помощью к находящимся рядом сотрудникам полиции или позвонить в дежурную часть по телефону 102.