В Нижнем Тагиле в ночном пожаре пострадала женщина

Сегодня ночью в пожарно-спасательную службу Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Красных Зорь, 6. К месту были направлены 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава МЧС.

На момент прибытия горело домашнее имущество в комнате на 1-м этаже. Существовала угроза жизни людей и возможность распространения огня на соседние помещения. Пожару был присвоен повышенный ранг. Пожарные с помощью спасательных устройств по лестничным маршам эвакуировали 21 человека, из них 5 детей. Ещё 35 человек смогли покинуть здание до прибытия пожарных.

В результате ЧП пострадала хозяйка квартиры. Женщина получила отравление продуктами горения и в состоянии средней тяжести была направлена в токсикоцентр.

«По предварительным данным, в квартире проживала женщина с сожителем. Вечером в гости к ним пришёл ещё один мужчина. Компания выпивала. Легли спать. Позже сожитель проснулся от запаха дыма и выбежал из квартиры. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, вероятно, при курении», — отметили в МЧС.

По факту происшествия дознавателями проводится проверка. Обстоятельства уточняются.