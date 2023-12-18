В Нижнем Тагиле в ночном пожаре пострадал мужчина

В Нижнем Тагиле 18 декабря в жилом доме на улице Пихтовой, 46 произошёл пожар. Сообщение о ЧП поступило в единую диспетчерскую службу в 02:51.

На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава сотрудников МЧС. По приезде первых подразделений установлено, что горело подсобное помещение на первом этаже. Пожарные вскрыли закрытую изнутри дверь. В помещении уже было плотное задымление, горели личные вещи и мебель. За 10 минут пламя было локализовано.

Во время пожара сотрудники МЧС обнаружили у порога без сознания мужчину, работавшего дворником. В тяжёлом состоянии с термическими ожогами ног III степени (50% тела) его госпитализировали в больницу.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, при поддержке газодымозащитной службы по маршевой лестнице с помощью спасательных устройств были эвакуированы 16 человек, из них 3 ребёнка.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. По факту пожара проводится проверка.