В Нижнем Тагиле в начале октября пройдёт Открытый фестиваль документального кино «Россия» 

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» с 1 по 6 октября пройдёт 33-й Открытый фестиваль документального кино «Россия» (12+). Как сообщили АН « Между строк» в пресс-службе фестиваля, в программе ожидаются показы 28 документальных и 20 телевизионных фильмов.

В этот раз режиссёры-документалисты предлагают порассуждать зрителям о семьях, которые разрываются или остаются вместе, о людях, которые переезжают в другую страну или остаются на Родине навсегда. А также о драматических событиях, о поколении тридцатилетних, детском спорте, советской и постсоветской архитектуре, о толерантности и самоидентичности.

В рамках программы в Нижнем Тагиле покажут новые кинокартины Алексея Федорченко, Натальи Гугуевой, Андрея Осипова, Ивана Твердовского, Павла Фаттахутдинова, Сергея Дебижева, Андрея Железнякова, Валерия Тимощенко, Евгения Григорьева и других известных кинематографистов. Программа фестиваля уже опубликована на его официальном сайте, а расписание сеансов в кинотеатре «Красногвардеец» появится чуть позже.