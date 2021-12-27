В Нижнем Тагиле в «Мегамарте» на ГГМ неизвестный украл из камеры хранения детские вещи

26 декабря около полудня в «Мегамарте» в торговом центре «Кит» на Гальянке неустановленный мужчина украл из камеры хранения личные вещи покупательницы. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Ксения, злоумышленник открыл ящик таким же ключом, как у неё. В магазине женщина вместе с ребёнком пробыла около 40 минут, но вернувшись, обнаружила в ящике чужие вещи.

«Пока я оплачивала товары на кассе, мой ребёнок пошёл открывать ящик, но там был чужой пакет с покупками. А наших вещей там не оказалось. Мы вызвали полицию», — рассказывает Ксения.

На камерах видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина спокойно открывает ящик ключом, забирает содержимое и уходит. Затем в этой же ячейке под номером девять оставляют вещи другие покупатели.

«Мужчина забрал детскую шапку, манишку и другие наши вещи. Покупок было не так много, бытовая химия на две тысячи. Но тем не менее это возмущает. Ребёнку пришлось идти по улице зимой без головного убора», — делится тагильчанка.

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление и составили протокол. По словам работников магазина, ответственности за оставленные вещи они не несут, но предупреждающей таблички в магазине нет.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель консультационного центра Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров, заявление в полицию в данном случае нужно писать на администрацию магазина.

«Если магазин устанавливает такие ячейчки для хранения под замком, то они являются имуществом магазина. Соответственно, когда человек оставляет там свои вещи, заключается договор хранения, а ответственность за пропавшие вещи должно нести юридическое лицо, которое осуществляет торговлю», — пояснил Александр Башкиров.

Ксения утверждает, что спутать пакет мужчина не мог, так как он был очень объёмным, но вернуть вещи женщина уже не надеется.