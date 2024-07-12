В Нижнем Тагиле в «Матче легенд» экс-футболисты местного «Уральца-ТС» сыграют со звёздами московского «Спартака»

В Нижнем Тагиле 20 июля в 18:00 на стадионе «Уралвагонзавода» при поддержке холдинга «Тагильская сталь» состоится «Матч легенд» (0+) — экс-футболисты местного «Уральца-ТС» сыграют со звёздами московского «Спартака».

За «Спартак» выступят бывший защитник команды и тренер Олег Романцев, многократно приводивший красно-белых к победам в чемпионатах страны, легендарный вратарь Ринат Дасаев, защитник Вагиз Хидиятуллин, нападающий Валерий Шмаров.

За «Уралец-ТС» на поле выйдут такие известные тагильские игроки как Лев Куташов, Юрий Матвеев, Сергей Норин. С ними вместе с легендами отечественного футбола сыграют спортивный директор клуба Юрий Ветлугаев, главный тренер Игорь Бахтин, тренер вратарей Алексей Пешков и тренер Сергей Дрожалкин.

Кроме незабываемого зрелища болельщиков ждёт автограф-сессия и фото на память. Вход на игру свободный.