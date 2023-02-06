В Нижнем Тагиле в массовом ДТП на Гальянке пострадал ребёнок

Накануне, 5 февраля, в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в котором пострадала 12-летняя девочка. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла около 14:00 на Черноисточинском шоссе, 1.

Водитель автомобиля Renault Sandero, 45-летняя женщина, двигаясь по Черноисточинскому шоссе в сторону Октябрьского проспекта, при перестроении в соседний ряд врезалась в следовавший в том же направлении автомобиль Lada Kalina, за рулём которого сидела 34-летняя женщина. От удара французская легковушка отскочила в Lada-2121 «Нива» под управлением 32-летнего мужчины. По итогу ДТП 12-летняя пассажирка Renault Sandero была госпитализирована в детскую городскую больницу Нижнего Тагила с различными травмами.

Автоинспекторы установили, что ребёнок перевозился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности. Автомобилем управляла мама пострадавшей. Сотрудники ГИБДД осмотрели место, опросили участников ДТП и провели освидетельствование водителей на состояние опьянения. Все оказались трезвы.

Водитель Renault Sandero на момент аварии имеет 4 года водительского стажа. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 4 раза. Женщина пояснила автоинспекторам, что при перестроении из правой полосы в левую якобы убедилась в безопасности маневра, посмотрев в зеркало заднего вида. По её словам, столкновение произошло, когда она начала манёвр, после чего её машину откинуло в стоящий автомобиль «Нива».

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.