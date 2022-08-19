В Нижнем Тагиле в квартире пенсионерки из-за неисправного холодильника случился пожар

В ночь на 19 августа в Нижнем Тагиле произошёл пожар в жилом доме № 19 на улице Лебяжинской. Возгорание произошло на 4-м этаже в квартире 82-летней пенсинерки. Женщина проснулась ночью, почуяв запах дыма, и обнаружила на своей кухне пожар. Ей удалось самостоятельно покинуть квартиру и позвать на помощь соседей, которые и вызвали пожарных.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В тушении пожара принимали участие 3 пожарных автомобиля, площадь возгорания составила 4 м², повреждено домашнее имущество. По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный холодильник, который неожиданно загорелся. В данный момент дознаватели МЧС проводят проверку, устанавливаются обстоятельства пожара.