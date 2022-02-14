В Нижнем Тагиле в крупном пожаре на Гальянке погибла пенсионерка

В ночь на 14 февраля на Старой Гальянке сгорели два частных дома. ЧП произошло в 04:00 на улице Пришвина. В момент возгорания в одном из домов находились пожилая женщина и её сын. В отделе надзорной деятельности рассказали, что 72-летняя пенсионерка не смогла спастись из пожара.

«Мужчина проснулся от громких звуков, выйдя из спальни, увидел дым, который заполнил дом, добраться до комнаты, где спала мать, не удалось. Мужчина эвакуировался через окно своей спальни, пытался спасти мать, но дым заполонил уже весь дом. Пожарно-спасательную службу вызвали соседи», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

Огонь уничтожил перекрытия второго этажа, кровлю, надворные постройки. После огонь перешёл на соседний дом, там никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 206 кв. м. В тушении пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы спецтехники. В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело пенсионерки.

По факту происшествия отделом дознания ведётся проверка. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.