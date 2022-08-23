В Нижнем Тагиле в кафе-баре на Смычке изъяли партию контрафактного алкоголя

В Нижнем Тагиле общественники совместно с полицией в ходе рейда выявили незаконную продажу спиртного в кафе-баре на улице Хохрякова. Как сообщается в паблике Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудниками было изъято 244 литра алкогольных напитков сомнительного качества и производства.

В ходе проверки установлено, что у хозяев заведения не было документов на реализацию продажи спиртного и законных подтверждений оборота алкогольной продукции, предусмотренных законом.

«В ходе осмотра изъято 244,27 литра. По данному факту проводится проверка. Там же установлен факт реализации алкогольной продукции — 40%-й водки объёмом 0,25 литра — в нарушение требований лицензии на розничную продажу алкогольной спиртосодержащей продукции, без фактического оказания услуг общественного питания (то есть навынос), в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”», — рассказали в общественном совете.

В полиции АН «Между строк» уточнили, что подготовят комментарий после принятия обоснованного процессуального решения. На данный момент по делу проводится проверка.